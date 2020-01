Proti náckom sa dá vyhrať jedine demokraciou. Dovoľme im vládnuť a uvidíme čo sa stane

Proti neonacistom, ktorí vymenili dlhé kabáty a fakľové pochody za saká a krásne rečičky, sa dá možno vyhrať. Bohužiaľ, asi len tak, že ich necháme vládnuť.

Pri debatách s ľuďmi vôkoľ mňa sa mi často vynára pocit beznádeje, frustrácie a znechutenia. Po zverejnení prieskumu od agenúry Focus, kde majú extrémisti viac ako 13 percent som si povedla, že sa musím začať rozprávať s ľuďmi, ktorí ich volia.

Veľmi ťažko sa mi s nimi komunikuje a všetko čo poviem, veľmi ľahko zmätú zo stola so slovami, že „pozri sa na Kisku a pozri sa na Trubana“, oni sú strašní a toto (ĽSNS)je jediná cesta.

Často človek nevie čo povedať, a tak mi napadla jedna myšlienka, s ktorou asi nie všetci budú súhlasiť. Čo keby sme ľuďom na Slovensku dali pocítiť, aké to je, keď tento štát budú ovládať ľudia, ktorí nemajú ani potuchy, ako vládnuť a ako riadiť štát.

Slováci nie sú nacisti, ani fašisti

Bude to stáť asi veľmi veľa peňazí, ale čo iné nám zostáva? Kde inde sa popáliť, ako na vlastných chybách? Pozrime sa do Banskej Bystrice. Keď sa stal Marian Kotleba županom, veľmi veľa ľudí sa tešilo, že sa konečne narobia poriadky.

Aj keď úprimne povedané, neviem aké poriadky a ským, ale ľudia predpokladali, „ten mačo“ im skutočne dá a ukáže! Bystričania povedali na konci volebného obdobia Kotlebovi jasné „ahoj“, pretože si uvedomili, že jeho rečičiky zostali na úrovni pekných (často agresívnych) slov. Ak by sa neonacisti zmocnili tohto štátu, asi by napáchali veľmi veľa zlého. Možno práve to by bol budíček pre Slovákov, ktorí ho dnes tak veľmi velebia.

Neverím a často kritiujem ľudí, ktorí nazývajú voličov ĽSNS nacistami, fašistami a rasistami. Nemyslím si, že títo ľudia sú skutočne fašisti. Myslím si však, že ich frustrácia z goríl, Kočnerov a Trnkov doviedla do tohto extrému. Je to normálne, vo veľa krajinách sa zlá situácia v krajine prelieva do podpory extrémistických síl.

Ak by sme dali Kotlebovi výkonnú moc, uvideli by sme, ako sa skutočne na konci volebného obdobia nič nezmenilo. A prečo? Pretože, ich schopnosť vytvoriť zmysluplný program neexistuje, čo odzrkadľuje nepochopenie politiky ako takej. Ak niekto nevie pochopiť politiku a jej základné princípy (tým princípom nie je mať len program samozrejme), tak nedokáže reflektovať ani svoje činy.

Kotleba vo vláde a jeho koniec

Po nástupe Kotlieb do vlády by sme uvideli, že sa zo Slovenska stáva žumpa sveta a hanbili by sme sa povedať odkiaľ sme.

Nič by sa nezmenilo, ani cigánska otázky by sa nevyriešila, ba možno zhoršila. Nechcem polemizovať o tom, čo by sa stalo a čo nie. Je to zbytočné, lebo sa to ani povedať nedá. Faktom zostáva, že by to bola neschopná vláda, ktorá by mohla skončiť konečným uvedomením si ľudí, že „tudy cesta nevede“.

Veľmi dúfam a pevne verím, že tento scenár nebude musieť Slovensko zažiť a že sa ĽSNS čoskoro dostane na smetisko politických dejín Slovenska, ale tento načrtnutý scenár by mohol otvoriť oči aj skutočne zarytým Kotlebovcom. Nie, nezmenili by sa vaše pracovné podmineky, nie nebola by vyriešená rómska otázky, nie nezlepšilo by sa zdravotníctvo.

Ozaj, Aaký majú Kotlebovci program pre zdravotníctvo, školstvo alebo lepšie fungujúce súdy? Áno, žiadny. Možno bude paltiť, že čím skôr bude ĽSNS vo vlády, tým skôr skončí. Toto všetko sa však musí stať ešte predtým, ako si začnú uzurpovať moc nedemokratickým spôsobom, pretože aj v 30-tych rokoch vznikol Hitler z demokracie.